تعليم الأقصر تبدأ اختبارات المهام الأدائية بمدارس الابتدائى الأسبوع المقبل

الأقصر- أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، أنه تقرر بدء اختبارات المهام الأدائية بمدارس المرحلة الابتدائية الأسبوع المقبل، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقالت مديرية التربية والتعليم، فى بيان صحفى، أنه قد تقرر عقد اختبارات المهام الأدائية بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة مع اختبارات شهر أبريل، وذلك خلال الأسبوع القادم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 وحتى يوم الخميس 6 أبريل 2023.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن ختام فعاليات ورشة العمل للهجرة غير الشرعية المقامة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور صفوت وكيل مديرية التعليم بالأقصر، حيث تم تسليم الطلاب الأعمال بمدرستى الأقصر الثانوية العسكرية بنين والأقصر الإعدادية بنات، بعدد 30 طالبا وطالبة بكل مدرسة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أن الأعمال تضمنت ورش رسم كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنعها، والتى تنظمها اللجنة التنسيقية للهجرة غير الشرعية بمقر وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتى تشرف عليها إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بقيادة موسى عبد الله مدير الإدارة، والتى بدأ العمل بها فى فبراير الماضى، ومن المقرر تسليم الأعمال للجنة التنسيقية لتحديد الأول من كل مدرسة، وسيتم تكريم الفائز بحضور وزير التعليم والسفيرة نائلة جبر والجهة المانحة والطالب وولى الأمر، وقد أثنى وكيل المديرية على أعمال الطلاب فى وصفهم وشرحهم أعمالهم بصورة جيدة وطرق العلاج لهذه القضية الهامة التى تمس مستقبل الوطن.