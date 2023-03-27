تعرف على فوائد الزبيب على صحة جسمك وحمايتك من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الزبيب واحد من أشهر الاكلات في شهر رمضان ويتم استخدامه في البلح او الحلويات او الطعام فله استخدامات كثيرة، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فأن هناك فوائد مذهلة للزبيب وهى:

1: تساعد في الهضم



تناول القليل من الزبيب كل يوم مفيد لمعدتك، و يحتوي الزبيب على ألياف تبدأ في الانتفاخ بوجود الماء هذه تعطي تأثير ملين للمعدة وتساعد في تخفيف الإمساك كما أن تناول الزبيب يوميًا يحافظ على انتظام حركة الأمعاء وتساعد الألياف على إبقاء السموم والفضلات خارج الجسم .

2: تقليل الحموضة

يحتوي الزبيب على مستويات جيدة من البوتاسيوم والمغنيسيوم هذه تساعد في تقليل الحموضة وتساعد على إزالة السموم من الجهاز ، ومنع الأمراض مثل التهاب المفاصل 1 ، والنقرس ، وحصى الكلى وأمراض القلب .

3. تساعد في علاج فقر الدم



يحتوي الزبيب على كمية جيدة من الحديد وفيتامينات ب المعقدة التي تساعد في علاج فقر الدم يساعد النحاس الموجود في الزبيب أيضًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

4. تساعد في منع السرطان



يساعد أحد مضادات الأكسدة المسمى cateching الموجود في الزبيب في حماية الجسم من نشاط الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب الأورام وسرطان القولون.

5. تساعد في علاج الالتهابات



يحتوي الزبيب على مغذيات نباتية متعددة الفينول ، والتي تعرف جيدًا بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات إنها تظهر خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تقليل خطر الإصابة بالحمى وقتل البكتيريا وبالتالي ، فإن تناول القليل من الزبيب في اليوم يمكن أن يحميك من البرد والالتهابات الأخرى.

7. للعيون



تم العثور على الزبيب ليكون غنيًا بالمغذيات النباتية متعددة الفينول وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على قوة بصرك تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الزبيب في حماية العينين عن طريق تقليل تأثير الجذور الحرة الذي يضعف الرؤية ويسبب تنكس العضلات وإعتام عدسة العين يحتوي الزبيب أيضًا على فيتامين أ وبيتا كاروتين والكاروتينات ، وهي جيدة جدًا للعيون.

8: للعناية بالفم والأسنان



يحتوي الزبيب على حمض الأولينوليك وهو أحد المواد الكيميائية النباتية الضرورية للحفاظ على أسنانك آمنة من التسوس والتجاويف وكذلك الأسنان الهشة يمنع الزبيب نمو البكتيريا في الفم للحفاظ على الأسنان في حالة جيدة لأنها تحتوي على الكالسيوم بكميات جيدة ، كما أنها تمنع الأسنان من التقشر أو التكسر يعتبر البورون الموجود في الزبيب مفيدًا للحفاظ على تراكم الجراثيم في الفم منخفضًا .