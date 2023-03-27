تعرف على شروط التقديم فى البرنامج المكثف للتمريض بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة فى برنامج المكثف فى التمريض الدفعة السابعة عشر، وننشر شروط التقديم فى البرنامج.

1- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمى علوم أو ما يعادلها من شهادات ثانوية عامة أخرى داخل وخارج الجمهورية طبقا لما تقره وزارة التربية والتعليم

2- أن يكون الطالب حاصلا على البكالوريوس أو الليسانس من كليات غير مناظرة بمعدل تراكمى مقبول بما يعادل 60%.

3- أن تكون الأجنبية الاولى الحاصل عليها الطالب هى اللغة الإنجليزية

4- اجتياز الطالب اختبار القبول وفقا للمعايير التى أقرتها لجنة قطاع التمريض

5- اجتياز الكشف الطبى والفحوصات الطبية المقررة وان يكون الطالب خالى من الإعاقة الجسدية والعقلية .

كما أعلنت الكلية عن الأوراق المطلوبة للتقديم هى اصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمى منها ، أصل شهادة البكالوريوس ، أصل شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الداخلية ، شهادة تأدية الخدمة العسكرية ، 6 صور شخصية ، صورة الرقم القومى.