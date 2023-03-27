اليوم السابع
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تعرف على شروط التقديم فى البرنامج المكثف للتمريض بجامعة الإسكندرية

الإثنين، 27 مارس 2023 07:30 م
تعرف على شروط التقديم فى البرنامج المكثف للتمريض بجامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة فى برنامج المكثف فى التمريض الدفعة السابعة عشر، وننشر شروط التقديم فى البرنامج. 

 
1- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة علمى علوم أو ما يعادلها من شهادات ثانوية عامة أخرى داخل وخارج الجمهورية طبقا لما تقره وزارة التربية والتعليم 
2- أن يكون الطالب حاصلا على البكالوريوس أو الليسانس من كليات غير مناظرة بمعدل تراكمى مقبول بما يعادل 60%.
3- أن تكون الأجنبية الاولى الحاصل عليها الطالب هى اللغة الإنجليزية 
 
4- اجتياز الطالب اختبار القبول وفقا للمعايير التى أقرتها لجنة قطاع التمريض 
 
5- اجتياز الكشف الطبى والفحوصات الطبية المقررة وان يكون الطالب خالى من الإعاقة الجسدية والعقلية .
 
كما أعلنت الكلية عن الأوراق المطلوبة للتقديم هى اصل شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمى منها ، أصل شهادة البكالوريوس ، أصل شهادة الميلاد، صحيفة الحالة الجنائية من وزارة الداخلية ، شهادة تأدية الخدمة العسكرية ، 6 صور شخصية ، صورة الرقم القومى.
 
 
 
 
 

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