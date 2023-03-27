تضامن الغربية: توزيع 300 كرتونة مواد غذائية بقرية الجابرية بمركز المحلة

الغربية محمد طارق

وزعت مديرية التضامن الاجتماعى ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، عدد 300 كرتونة مواد غذائية لغير القادرين بقرية الجابرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن التوزيع تم ضمن خطة "كتف فى كتف"، والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون الغرفة التجارية الصينية بالقاهرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 10ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.