تحرير 12 محضرا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بدير مواس بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



قال عامر طه رئيس مركز ومدينة دير مواس ، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية على عدد من المخابز البلدية والمحلات التجارية بدائرة المركز ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة تموينية منها 10 مخالفات تموينية تنوعت بين" نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل"، بالإضافة إلى مخالفتين للمحال التجارية جاءت ما بين( البيع ازيد من التسعيرة -عدم حمل شهادة صحية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.