تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات اشتعال حريق بعقار فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لعقار اشتعل به حريق في منشأة القناطر، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته، وتبين أن العقار مهجور، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق.

استمع رجال المباحث لأقوال مالك العقار، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق بعقار في منشأة القناطر، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، دون إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.