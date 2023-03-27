بيلاروسيا: نشر روسيا أسلحة نووية في بلادنا انتهاك لمعاهدة عدم انتشارها

أ ش أ

وصفت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأحد، اعتزام روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بأنه انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "إن التصريحات الأخيرة لروسيا بشأن نية نشر أسلحة نووية تكتيكية داخل أراضي بيلاروسيا هي خطوة استفزازية أخرى من جانب نظام بوتين، وهو ما يقوض مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهيكل نزع السلاح النووي ونظام الأمن الدولي ككل"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن "روسيا تعلن عزمها في ظل استمرار الحرب العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا، وفي ضوء فشلها في الانتصار على أرض المعركة".

وأضاف البيان: "تناشد أوكرانيا المجتمع البيلاروسي أن يمنع وضع أسلحة نووية داخل أراضي بيلاروسيا بما ينتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي سيحول بيلاروسيا إلى دولة رهينة الكرملين وسيكون له عواقب وخيمة على مستقبلها".

بالإضافة إلى ذلك، حثت وزارة الخارجية الأوكرانية دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على تحذير السلطات البيلاروسية من العواقب بعيدة المدى على بيلاروسيا في حالة موافقتها على تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا داخل أراضيها.

وذكر بيان وزارة الخارجية الأوكرانية أن "أوكرانيا تتوقع اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الابتزاز النووي للكرملين من بريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا، وبشكل خاص كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وشددت الوزارة على ضرورة عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي على الفور لهذا الغرض.