بوتين يتحدى دعم أمريكا لأوكرانيا: سننتج أضعاف ما يصل كييف من طائرات ودبابات

كتبت نهال أبو السعود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي إن روسيا ستنتج ذخيرة أكثر بثلاث مرات من تلك التي يتم توريدها إلى أوكرانيا.

وأكد بوتين أن "صناعة الدفاع الروسية تتطور بوتيرة سريعة للغاية لم يتوقعها أحد من قبل، وفي نفس الفترة الزمنية ستنتج روسيا ذخيرة أكثر بثلاث مرات، مما سيزود به مشعلو صراع أوكرانيا". في إشارة الى الولايات المتحدة والغرب

وأضاف الرئيس الروسي أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة "يمثل تهديدًا دائمًا"، وأنه بينما يخطط حلفاء أوكرانيا لتزويدها بأكثر من 400 دبابة، فإن روسيا "ستنتج أكثر من 1600 دبابة في نفس الوقت".

وقال الرئيس الروسي: "إمداد الدبابات الروسية سيكون 3 أضعاف ما ستقدمه تلك الدول لكييف، وأنا لا أتحدث حتى عن الطيران، لأنه سيكون أكبر بعشرة أضعاف".

تاتي تصريحات الرئيس الروسي بعد ان أعلنت الولايات المتحدة منذ أيام سعيها للإسراع في توفير احتياجات القوات الأوكرانية من دبابات أبرامز المتطورة في تطور واضح في موقفها بعد ان ترددت في توفير أنواع متطورة من الأسلحة لأوكرانيا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن التغيير في موقف واشنطن بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا يأتي في أعقاب مناشدة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الإدارة أن تراجع موقفها فيما يخص قدرتها على مواجهة التأثير الروسي في القارة الأوروبية في حالة نشوب صراع بين القوى النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سوف تقدم للجانب الأوكراني دبابات من طراز أبرامز قبل سبتمبر المقبل على الرغم من تصريحات سابقة كانت قد أعلنت فيها أن توفير أسلحة حديثة للقوات الأوكرانية قد يستغرق ما بين عام وعامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتجديد ما لديها من الدبابات وتقديمها للجانب الأوكراني، حيث تعهد الرئيس جو بايدن في يناير بتقديم 31 دبابة من طراز أبرامز كدفعة من شحنات ضخمة من المساعدات العسكرية تقدمها واشنطن لكييف على المدى البعيد وذلك لتوفير غطاء سياسي لألمانيا حتى تتمكن برلين بدورها من تقديم دبابات ليوبارد المتطورة لأوكرانيا.