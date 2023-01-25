الرئيس الأمريكى يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" لدعم أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، للإعلان عن دعم جديد لأوكرانيا، وقال جو بايدن: قمت باتصالات مع قادة أوروبا لتكثيف دعم كييف.

وأضاف جو بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم 31 دبابة أبرامز لأوكرانيا، موضحا أن إرسال دبابات أبرامز سيعزز من قوة أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي: نرحب بإرسال ألمانيا دبابات ليوبارد - 2 لكييف، مشيرا إلى أن نشر دبابات أبرامز في أوكرانيا سيحتاج لوقت.

وقال جو بايدن، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت، موضحا أن الرئيس الروسى فلاديمير كان يراهن على تقسيم الناتو ولن يحدث.

وتابع الرئيس الأمريكى: نجدد التزامنا مع حلفائنا لمساعدة أوكرانيا، لافتا إلى أن أوكرانيا لم تهدد روسيا والحرب غير مبررة.

وقال جو بايدن: فلاديمير بوتين أخطأ حين راهن على تراجع دعمنا لكييف.

وفى وقت سابق، قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن منح أوكرانيا القدرات التقنية العسكرية المتمثلة في الدبابات الأمريكية والألمانية، قد تُؤتي ثمارها حال كان ذلك بالعدد الكافي، الذي يسمح لأوكرانيا بمواجهة القوة الروسية.

وأضاف أن عدد الدبابات التي تضعها أوكرانيا على الجبهة لا يتجاوز 70 وحدة، مشيرًا إلى أن كييف تحتاج من 250 إلى 300 دبابة كحد أدنى لإحداث فارق لصالحها.