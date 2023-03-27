برلمان المجر يصادق على انضمام فنلندا لحلف الناتو

وكالات

صوت البرلمان المجرى، اليوم الاثنين، لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووفقا لنتائج التصويت، صوت 117 نائبا لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف، بينما عارض 40 نائبا القرار، وامتنع 18 آخرين عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء المجرى، فيكتور أوربان، أعلن في وقت سابق، أن بودابست تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن أعضاء البرلمان الهنغاريين، لم يكونوا متحمسين للتصديق على انضمام الدولتين، بسبب نشر هذه الدول "أكاذيب مخزية" عن المجر.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن طلب البلدين لم يتم التصديق عليه بشكل رسمي من قبل دولتين وهما تركيا وهنغاريا.