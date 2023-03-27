اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 04:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وإشادة باليوروبول

برلمانى إيطالى: تهريب المهاجرين يتطلب استجابة مناسبة فى أوروبا

الإثنين، 27 مارس 2023 03:47 م
برلمانى إيطالى: تهريب المهاجرين يتطلب استجابة مناسبة فى أوروبا سفينة إنقاذ مهاجرين - أرشيفية
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالى، ناتزاريو باجانو إن تهريب المهاجرين هو أحد أشكال الجريمة التي تتطلب أولوية واستجابة مناسبة على المستوى الأوروبى.

وقال البرلمانى الإيطالى، متحدثًا فى الاجتماع الثاني عشر لمجموعة الرصد البرلمانية المشتركة لليوروبول (Jpsg) الملتئم فى ستوكهولم، الإثنين، إن "من المؤكد أن الاتحاد الأوروبى عزز على مر السنين أدوات تباين، لكن من الضروري زيادة صقل الإجراءات الوقائية والقمعية، التي يقدم اليوروبول مساهمة لا تقدر بثمن فيها، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف أن أى تدخل في هذا المجال لن يكون كافياً، إذا لم يطور الاتحاد سياسة هجرة حقيقية، بما يتماشى ومبادئ التقاسم العادل للأعباء والتضامن الذي نصت عليه المعاهدات، لكيلا يتم التخلي عن إيطاليا ودول الوصول الأول الأخرى.

وذكر باجانو، أنه "من ناحية، يفترض هذا مسبقًا استراتيجية شاملة تسمح بالوصول إلى قارتنا عبر طرق آمنة لمن يحق لهم ذلك، ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إلى تدخل على المديين المتوسط والطويل، حول الأسباب الحقيقية للهجرة، المصاحبة للتنمية بمعنى مستدام للبلدان الأصلية للمهاجرين".

وخلص البرلماني المنتمي لحزب (فورتسا ايتاليا) الى القول: "أنا على ثقة من أن المفوضية الأوروبية والرئاسة السويدية الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ستكونان قادرتين على العمل في هذا الاتجاه".


ايطاليا

الهجرة

المهاجرين

المفوضية الاوروبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة