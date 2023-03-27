تكثيف العمل بقرية التراث بمنطقة الهجن فى شرم الشيخ استعدادا للافتتاح ‎‎

تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم، الأعمال الجارية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ، استعدادا للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

وأكد المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية تمهيدا للإفتتاح في القريب العاجل، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة .

وأشار "فودة"، إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، وجارى الانتهاء من أعمال التشجير والتجميل واللاند سكيب، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.