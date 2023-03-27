انطلاق فعاليات ثقافية وفنية فى أسوان الخميس المقبل.. التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تنطلق مساء الخميس القادم 8 رمضان ب حديقة الشيراتون فى مدينة أسوان، فعاليات الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان، وتستمر حتى الـ18 من شهر رمضان.

وتشمل فعاليات الليالى الثقافية والفنية، عروضا فنية متنوعة، تضم فنونا شعبية لفرقتى "أسوان والمنيا" وتوشكى التلقائية، وإنشادا دينيا لفرقتى "السباعية وسوهاج"، وموسيقى عربية لفرقة أسيوط، وعروض كورال أطفال لفرق "أسوان والعقاد".

وتضم الليالي الثقافية أيضا أمسيات شعرية لنخبة متميزة من الشعراء ولقاءات، للعودة إلى الجذور بمشاركة عدد من الكتاب والأدباء منهم أحمد أبو خنيجر، و سامح الأسوانى،وجمال العدوى، وهيام عبد الهادى، بالإضافة إلى لقاءات عطر الأحباب يتناول من خلالها سيرة المبدعين مثل "خليل قاسم، هاشم زقالى، وفنجرى التايه، وكرم الأبنودى، وحجاج الباى".

وتتضمن فعاليات الليالى الثقافية والفنية، ورش الفنون التشكيلية للأطفال منها "رمضان يجمعنا، وفرحة رمضان، وورشة عن إعادة تدوير لصنع فانوس رمضان، وطبيعة جميلة،و النيل فواكه وألوان"، وورش الحكى للباحثة منى صبرى وتحكى عن "عادات رمضان، لمة العيلة، والألعاب الشعبية"، وعروض مسرح عرائس للفنان هانى فهمى.

وكذلك عدد من ورشة الأشغال اليدوية للمرأة، وورشة "الخيامية" للمدربة مروة الأمين، ورشة "الجلود" للمدربة شرين محمد.

من ناحية أخري كانت قد استعدت وتزينت مدينة أسوان لاستقبال شهر رمضان المعظم وسط أجواء روحانية ومبهجة فى أسواقها وشوارعها وميادينها، والتى انتشرت فيها الزينة وحبال النور، مع الازدحام على محلات بيع التمور وياميش رمضان ، والعطور والبهارات ، والمنتجات البئية والمشغولات اليدوية.

فيما قامت محافظة أسوان بوضع مجسمات لمدفع وفانوس رمضان ، وهو الذى لاقى إقبال من الأفواج السياحية والمواطنين والأطفال لإلتقاط الصور التذكارية بجوارهم داخل حديقة وبلازا درة النيل ، وميدان المحطة بجوار مبنى المحافظة.

وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن هذه المجسمات ضمن حرص المحافظة على إدخال البهجة والفرحة على الزائرين والمترددين على منطقة واجهة المدينة ، والتي شهدت المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتحديث لعروس المشاتى والذى ضم حديقة درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم بطول 2.5 كم.

لافتاً إلى أنه جارى إستكمال المرحلة الثانية لخطة التطوير والتحديث من خلال مشروعات ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد بطول 13 كم بمدينة أسوان ، وأيضاً ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو ، بالإضافة إلى مشروع تطوير منطقة الطابية وغيرها .