اليوم السابع: مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل انعقاده الدائم

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها مواصلة مجلس أمناء الحوار الوطنى انعقاده الدائم.

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مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل انعقاده الدائم.. ويقترح بدء الجلسات 3 مايو المقبل مجلس أمناء.. أول مقترحاته التشريعية.. استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات.. الأحزاب السياسية تثمن قرار بدء الجلسات.. وتؤكد: خطوة مهمة تتوافق مع انطلاق الجمهورية الجديدة



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الحكومة تنفى عجزا فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية



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الوكالة الدولية للطاقة: توقعات بهيمنة الطاقة المتجددة والنووية على إمدادات الكهرباء.. الطلب العالمى على الكهرباء ظل مرنا فى عام 2022 فى ظل أزمة الطاقة العالمية.. والتباطؤ الاقتصادى وارتفاع أسعار الكهرباء ساهما فى الحد من نمو الطلب



«الكهرباء» تبدأ فى صب القواعد الخرسانية لتركيب أبراج خط الربط مع السعودية.. المصرية للنقل تستعد لتركيب أكثر من ألف برج بقدرات مختلفة.. والخرطوم تبدأ فى تركيب أبراجها لتشغيل الخط فى موعده المحدد 2025

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«الإسكان» تصدر 3 قرارات لإزالة تعديات وإشغالات ومخالفات بناء بجزيرة الوراق والعبور الجديدة والعاشر من رمضان



