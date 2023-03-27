اليمين المتطرف فى إسرائيل ينظم مظاهرة اليوم رفضا لوقف التعديلات القانونية

كتب أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن جماعة اليمين المتطرف "لافميليا" ستنضم مظاهرة مساء اليوم في مدينة القدس، وذلك رفضا لوقف التعديلات القانونية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو.

إلى ذلك، طالب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، الائتلاف الحكومي بوقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد ليلة عنيفة من الاحتجاجات، تخللتها أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة.

قال الرئيس الإسرائيلي: "الليلة شاهدنا بعض المشاهد الصعبة للغاية، أتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة وأعضاء الائتلاف بالقول: المشاعر صعبة ومؤلمة. القلق العميق يبتلع الناس. الأمن والاقتصاد، المجتمع - كل شيء مهدد .. أنظار كل شعب إسرائيل يتجه نحوكم".

وأعلن التليفزيون الإسرائيلي تأجيل خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي كان مقرراً إذاعته في العاشرة والنصف صباحاً، لإعلان تجميد الإصلاحات القضائية، وسط نزاع داخل التحالف الحاكم.

وعقب الإعلان عن نية نتنياهو تعليق الإصلاحات في خطابه، كتب وزير الأمن في حكومة اليمين الإسرائيلية إيتمار بن جفير وهو الشريك اليميني المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل على تويتر أنه يتعين على الحكومة المضي في التعديلات القضائية وألا "ترضخ للفوضى"، وذلك بعد احتجاجات حاشدة الليلة الماضية.