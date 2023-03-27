المشدد 3 سنوات لطالب وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار فى الحشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ا.ص.ش" طالب بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 46 لفافة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم. تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز. وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و"ع.ا.ن" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو، كما عاقبت المتهمين بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.