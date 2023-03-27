المشدد 10 سنوات للمتهمة بالاشتراك مع آخر فى قتل زوجها بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين، وليد مهدي، وأمير أحمد ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 71 لسنة 2012 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1704 لسنة 2013 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 8 ديسمبر عام 2012، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بوصول" ك ال ر م" 22 سنة لمستشفى التأمين بالعاشر جثة هامدة.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، قيام "م ف ع" 24 سنة سائق مقيم أشمون المنوفية، بإرتكاب الجريمة، بتحريض من زوجة المجنى عليه، لوجود علاقة أثمة بينها وبين المتهم، وأتفق على التخلص من الزوج حتى يبلغ مقصدهما وعلى أثر ذلك قامت الزوجة بإرشاد المتهم بخط سير زوجها، فقام المتهم باستئجار سيارة وتتبع خط سير المجنى عليه، وأثناء سيره فى الطريق أستوقفه وتعدى عليه بمفك حديدى بمؤخرة الرأس حتى أفقده الوعي، وتركه جثة هامدة بنطاق دائرة العاشر من رمضان، وتبين قيام شقيق المجنى عليه باكتشاف وجود علاقة أثمة عندما بحث فى هاتف زوجة شقيقه فوجد رقم المتهم فأبلغ الأجهزة الأمنية التى ألقت القبض على المتهمين وقد تم محاكمة المتهم بالإعدام في جلسة سابقة والزوجة بالسجن المؤبد وقامت بعمل إعادة إجراءات.