اليوم السابع
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الكونغو الديمقراطية: مليشيات "كوديكو" تعدم 17 مدنيا مختطفا لديهم

الإثنين، 27 مارس 2023 02:33 م
الكونغو الديمقراطية: مليشيات "كوديكو" تعدم 17 مدنيا مختطفا لديهم الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

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قالت مصادر أمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو الديمقراطية (كوديكو)" قامت بإعدام 17 شخصا اختطفتهم من بلدة "بامبو" بمنطقة "دجوجو" بإقليم "إيتوري" .

وأوضحت المصادر الأمنية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم، أن الضحايا اختطفوا يوم الجمعة الماضية بينما كانوا يستقلون 4 سيارات في طريقهم إلى بلدة مونجالو وقامت مليشيات "كوديكو" بإعدامهم اليوم التالي لعملية الاختطاف السبت الموافق 25 مارس الجاري.

ورجحت المصادر الأمنية، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن تكون هذه العملية ردا انتقاميا على مقتل 3 عناصر ينتمون لمليشيات "كوديكو" على يد مليشيات "زائير" يوم الجمعة الماضية أيضا .

وبحسب المصادر الأمنية ذاتها، فإن جثث الرهائن الذين قتلوا مازالت ملقاة على الأرض في منطقة "بيتسي" التي تخضع لسيطرة كاملة من جانب ميليشيات "كوديكو".

من جانبه أعرب الحاكم الإداري لمنطقة "دجوجو"، التي وقعت بها هذه المذبحة، عن أسفه البالغ؛ نظرا لأن مليشيات "كوديكو" تواصل نقض تعهدها بالالتزام باتفاق نيروبي للسلام.

تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب مليشيات "كوديكو" تنشط مليشيات "زائير" المنافسة لها في إقليم "إيتوري" أيضا. وكثيرا ما تؤدي المعارك المسلحة بين هاتين المجموعتين المتمردتين للسيطرة على مواقع المناجم في "إيتوري" إلى سقوط عدد كبير من القتلى المدنيين.

 


الكونغو الديمقراطية

الإرهاب

الإرهاب فى الكونغو الديمقراطية

ميليشيات كوديكو



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