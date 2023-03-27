"القوى العاملة": ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية فى شمال سيناء

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ندوة للتوعية بمستشفى بئر العبد النموذجى بشمال سيناء بحضور 65 من العاملين الاداريين الفنيين وعمال تغذية ونظافة، حول مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، ومفهوم إصابة العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالمتابعة بشكل مستمر داخل مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات والاطمئنان على العمال وضمان توفير بيئة عمل أمنة للجميع ونشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه تم تنفيذ الندوة ضمن سلسلة ندوات بدايتها المديرية فى مواقع العمل المختلفة للتوعية التثقيف حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية واهمية ذلك فى الحفاظ على العمال المنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة فى جميع القطاعات، وتوجيه العمال لأهمية دورهم فى المشاركة فى العملية الإنتاجية، وأهمية عملهم فى بيئة آمنة.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة قام بالمحاضرة خلالها الكيميائى عبد المنعم محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية والقائم بعمل مدير الإدارة، بمشاركة هاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة، والذى أوضح الخدمات التى تقدمها الوحدة من رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها المنح الدورية، كما تم خلال الندوة الرد على استفسارات الحضور عن بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وشارك فى الحضور الدكتور تامر حمدى مدير المستشفى، والدكتور محمد منصور نائب المدير، واسماء سليمان مسؤولة السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

فيما تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بشأن تنظيم ندوة توعوية فى مدرسة القدس الشريف الخاصة تحت عنوان "العنف ضد المرأة فى مجال العمل" قام بها مكتب عمل الباجور، بحضور 22 من العاملين بالمدرسة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالمرأة وتوعيتها بأهمية الدور الذى تلعبه فى المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع تثقيفها بأحكام القانون فيما يخص واجباتها وحقوقها التى كفلها لها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية فى تقريره، أنه تم عقد الندوة بحضور العاملين بالمدرسة بواقع 8 ذكور و14 إناث، وبحضور أحمد رشاد ابو الحسن المدير المسؤول بالمدرسة، كما ناقشت الندوة العنف ضد المرأة، والمشكلات التى تواجهه المرأة فى بيئه العمل، وطرق التعامل معها وذلك لنشر الوعى الثقافى للمرأة على كافة الأصعدة وفى شتى ميادين العمل المختلفة..

وأضاف مدير المديرية أن المديرية حريصة على تكثيف الندوات وفق خطة موضوعة تنفذها فى المنشآت العاملة بالمحافظة من خلال أجهزتها التابعة من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل، وذلك لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة لتوفير مناخ عمل آمن وضمان المساواة بين الجنسين ومراعاة معايير العمل الدولية.