"القوى العاملة": خريجون جدد من برامج تدريبية لذوى الهمم بأسيوط

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تخريج 3 دفعات من المتدربين على الدورات التدريبية التي تم تنفيذها ل ذوى الهمم من الصم والبكم بمحافظة أسيوط، وذلك على مهن النجارة والحاسب الألى، وتسليم شهادات إتمام التدريب لهم، وذلك في إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الدعم اللازم لها من فرص عمل حقيقية لائقة ،و تدريب مهني تؤهلهم للدخول الي سوق العمل ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة في التنمية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، أوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أشار فيه الي أنه قام بتسليم 48 من المتدربين شهادات اتمام الدورات التدريبية، كما شهد مدير المديرية الاختبارات النهائية للمتدربين، وأشاد بالمنتجات التى قام المتدربين بتصنيعها " الكراسى والسلالم" وبعض أنواع التشكيلات من الخراطة والتي اظهرت براعتهم فى شكل التصنيع النهائى للمنتجات.

وأضاف مدير المديرية ان المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والقيادة السياسية على منحهم الفرصة للتدريب العملى، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم والرعاية لهم المضي قدما في التدريب، مع توفير المواد الخام والمدربين والادوات وكل مايلزمهم ليكونوا خريجين معتمدين على انفسهم في تلك الحرف ،التي تؤهلهم للإنخراط فى سوق العمل كاصحاب حرفة ومشروعات بعد انتهاء التدريب.