"القومى لحقوق الإنسان" يزور منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ، برئاسة الدكتور أحمد البرعى وفدًا من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة الإسماعيلية، يأتي ذلك في إطار الوقوف على جهود المحافظة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وخلال الزيارة، حرص ممثلو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على التواصل المباشر مع المنتفعين بالمنشآت التابعة للهيئة، ومتابعة الالتزام بتطبيق حقوق وواجبات المريض، كأحد ركائز سياسات هيئة الرعاية الصحية داخل منشآتها بما يعضد من احترام حقوق الانسان، حيث تم زيارة مستشفى الطوارئ للجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، إضافة إلى مركز طب أسرة أبو خليفة، للوقوف على كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية، المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

فيما أشاد ممثلي مجلس حقوق الإنسان بمستوى الإنشاءات والتجهيزات، ومهارات طواقم العمل، واستحداث بعض التخصصات وجهود إدارة رضاء المنتفعين داخل المنشآت لتذليل اى صعوبات قد تواجه المنتفعين، واستدامة برامج التدريب الإلزامي لضمان كفاءة مقدمي الخدمة من الكادر الطبي والفريق الإداري بشكل مستمر.

ضم وفد المجلس القومى لحقوق الانسان كلاً الدكتورة وفاء بنيامين أمين اللجنة الإجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأسماء فوزي - مدير لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس وشيرين المصرى مدير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وأمجد فتحي المستشار الاعلامى بالمجلس وسحر ربيع مدير الموقع الالكترونى ورابحة فتحي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهايدى مصطفى باحثة بالمجلس القومى لحقوق الانسان فرع الاسماعيلية.

وكان في استقبال ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور مؤمن القرقارى نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وعدد من مديري الإدارات بالفرع.