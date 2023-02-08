اليوم السابع
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"الرعاية الصحية بالإسماعيلية" تكشف تفاصيل إخلاء مستشفى 30 يونيو.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 08 فبراير 2023 10:09 م
"الرعاية الصحية بالإسماعيلية" تكشف تفاصيل إخلاء مستشفى 30 يونيو.. اعرف التفاصيل بيان هيئة الرعاية الصحية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصدر فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية بيان هام جاء فيه تابعت الوحدة المركزية للتدخل السريع وإدارة الأزمات والطوارئ بالهيئة العامة الرعاية الصحية، جهود فرع الهيئة بالإسماعيلية في السيطرة على عطل محدود بنظام الإطفاء الأيروسولي، أدى للتفريغ التلقائي لمسحوق الإطفاء لعدد من اسطوانات إطفاء الحريق بغرفة اسطوانات الإطفاء بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك بالإسماعيلية، وما تبعه من إجراءات احترازية لإخلاء بعض الأقسام الطبية والإدارية بالمركز لضمان سلامة كافة الأفراد.
 
وتؤكد هيئة الرعاية الصحية، أنه تم السيطرة بشكل علمي وكامل على الأمر بدون أي إصابات أو رصد لحالات اختناق لأي من العاملين أو المرضى المحجوزين أو المترددين على المركز.
 
وتؤكد، أنه تم استئناف العمل، واستقبال المرضى منذ ساعات قليلة بكافة الأقسام الطبية بالمركز بعد إجراء كافة الاختبارات للأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحرائق وأنظمة الإطفاء والتأكد من سلامتها، وجاهزيتها.
 
وتقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية برئاسة الهيئة حاليًا بمراجعة أنظمة المراقبة بالكاميرات، ونظام "BMS_ Building Mangment System" للتحقق ورصد أي أخطاء مهنية أدت لهذا  العطل تستوجب اتخاذ ثمة  إجراءات قانونية.
 
وتهيب هيئة الرعاية الصحية، بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات أو نقل معلومات مغلوطة من المصادر غيرالرسمية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مستشفى 30 يونيو
مستشفى 30 يونيو
 

الاسماعيلية

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