اليوم السابع
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إطلاق نار بمدرسة أمريكية يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

الإثنين، 27 مارس 2023 05:59 م
إطلاق نار بمدرسة أمريكية يسفر عن سقوط قتلى وجرحى الشرطة الأمريكية
وكالات

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شهدت مدرسة في مدينة ناشفيل الأمريكية إطلاق نار، اليوم الاثنين، أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، بحسب ما ذكر موقع العربية الإخبارى.

وفى وقت سابق قتلت طفلة في الثالثة أختها البالغة أربع سنوات بعدما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس، على ما أفادت الشرطة الأمريكية.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفق "سكاي نيوز".

وأشار المسئول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن إد غونزاليس إلى أنّ الطفلة "استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص"، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الطفلة البالغة أربع سنوات جثةً". وأُعلنت وفاة الطفلة فوراً.

 

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