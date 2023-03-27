الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنفذ دورات رمضانية بقرى مركزى باريس وبلاط..صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة ب الوادى الجديد ، عن بدء تنفيذ دورات رمضانية وأنشطة رياضية فى قرى مركزى باريس و بلاط، حيث نفذ مركز شباب أولاد عبد الله ومركز شباب تنيدة بمركز بلاط، دورات رمضانية فى كرة القدم الخماسي لمرحلة الطلائع، وشارك فيها 64 طليعا، كما نفذ مركز شباب تنيدة مشروع سباق الدراجات الهوائية لمرحله الطلائع بمشاركة 50 طليع، وذلك ضمن إهتمام المديرية ومراكز الشباب بالانشطة الثقافية والدينية والرياضية والترفيهية خلال الشهر الكريم.

وقال بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه جرى تنفيذ دوري كره قدم طلائع بمركز شباب القصر القبلى بقطاع باريس، بمشاركة 50 طليع وكانت أول مباراه بين فريقين النجوم والمستقبل وانتهت بفوز فريق النجوم بنتيجه 0/1، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تقوم مراكز الشباب بتنفيذ دروات رمضانية وأمسيات وندوات ومسابقات دينية ، مؤكداً على أن ممارسة الألعاب الرياضية للشباب والنشئ تبنى جيل رياضي يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم، وصقل طاقات ومواهب الطلائع.