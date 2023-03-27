السجن المشدد 10 سنوات لمتهم و5 سنوات لآخر بتهمة قتل شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهم "م.ب" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ج.ف" بأن أطلقا عليه النار من سلاح ناري بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام المتهمين بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ن.ا.م" بالسجن المؤبد لاتهامه باستعراض القوة والعنف مع المجنى عليهما" م.م" و"ا.م" بإطلاق النار من سلاح نارى لترويعهما وترهيبهما وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز البلينا.