الرئيس الأوكرانى يبحث مع سفير "اليونيسف" للنوايا الحسنة عودة الأطفال المرحلين

أ.ش.أ

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع أورلاندو بلوم الممثل البريطاني سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للنوايا الحسنة، عودة الأطفال الأوكرانيين المرحلين، وإنشاء ملاجئ ضد القنابل في المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الدعم الفني للتعلم عن بعد في المناطق التي يتعذر فيها الدراسة دون اتصال بالإنترنت بسبب تلك التهديدات.

وقال زيلينسكي- في خطاب عبر الفيديو، وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، "لقد التقيت بسفير اليونيسف للنوايا الحسنة أورلاندو بلوم وفريق اليونيسف- وهي منظمة تعمل في مجال الدعم الإنساني وحماية الأطفال".. مضيفا "أورلاندو بلوم يعمل بشكل مؤثر في مجال حماية الطفل لفترة طويلة".

وزار الممثل البريطاني سفير (اليونيسف) للنوايا الحسنة، مدينة كييف وتحدث مع الأطفال في مترو كييف.