اليوم السابع
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الجيزة تستعد لافتتاح محطة مياه أوسيم بتكلفة 365 مليون جنيه

الإثنين، 27 مارس 2023 07:00 ص
الجيزة تستعد لافتتاح محطة مياه أوسيم بتكلفة 365 مليون جنيه محافظة الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تستعد محافظة الجيزة لافتتاح محطة مياه أوسيم، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق يوم 31 مارس الجاري، وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للدولة بضرورة دعم التنمية المستدامة لخدمات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التى تمس حياتهم اليومية.
 
وأكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة شهدت تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طفرة حقيقية على مستوى كل الخدمات والقطاعات خاصة مشروعات البنية التحتية الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والغاز الطبيعى؛ بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في قرى الجيزة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
 
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تستعد قريبا لافتتاح محطة مياه أوسيم بطاقة تصميمية تصل إلى 60 ألف م3/يوم، لخدمة 360 ألف نسمة، بمدينة أوسيم، وقرى "القيراطين - صيدا - السبيل والحسانين - برطس - سيل - صقيل – الأبعدية - الجلاتمة والمناشي - ذات الكوم - برقاش - المنصورية"، وذلك بتكلفة 365 مليون جنيه.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة نفذت العديد من الإجراءات للقضاء على عجز المياه بالمحافظة من خلال إضافة 800 ألف م3 من المياه إلى حصتها، وذلك بإنشاء محطات المياه ومد الشبكات لمختلف أنحاء المحافظة مما قضى على نسبة 80% من مشكلات المياه بالمحافظة.
 
 
 
 
 

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