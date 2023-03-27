التعليم: تحديد موضوعات المشروعات البحثية للترم الثانى من قبل الإدارات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعداد المشروعات البحثية لطلاب النقل قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني وأيضا قبل امتحانات نهاية العام، على أن تقوم الإدارات التعليمية والمديريات بتحديد الموضوعات التى يتم إجراء بحث فيها وتتعلق بالمشروعات القومية للدولة.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أن المشروعات البحثية ينفذها الطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى، موضحة أنه متاح مشاركة أكثر من طالب فى البحث الواحد حتى 5 طلاب، مشددة على أنه يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسي ال٣ بأسبوعين ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب على أن تحدد المديريات التعليمية عناوين الموضوعات البحثية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسي الثاني، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب في البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.