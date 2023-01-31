مدارس الجيزة تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف السادس الابتدائى

كتبت - مرام محمد

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب الصف السادس الابتدائي متاحة الآن في المدارس لجميع أولياء الأمور.

وأشارت المديرية، إلى أن المدارس بدأت الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023 لطلاب صفوف النقل منذ يوم الأحد الماضي، حيث تم الإعلان عن نتائج طلاب صفوف الرابع الابتدائي والأول الإعدادي والخامس الابتدائى والثاني الإعدادي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه حرصا على عدم حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية والتسهيل على أولياء الأمور أثناء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل المختلفة، حرصت على توحيد إعلان النتائج، وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع أولياء الأمور فى مكان واضح داخل المدارس، مشيرة أنه سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، ونتائج طلاب الصف الثانى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وفيما يتعلق بنتائج طلاب الشهادة الإعدادية ، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه فور الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، واعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول عليها للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن من المرجح اعتماد النتيجة فى بداية الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام والتى تنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

جدير بالذكر، أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر تعليمات بعدم حجب نتيجة أى طالب بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية، استجابة سريعة لراحة أولياء الأمور، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية، في تعليماته للإدارات التعليمية على عدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وحرصا على مصلحة الطلاب، مشيرا أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة.