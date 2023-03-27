البدء فى غسيل شبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، عن بدء خطة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم " السويس ، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل بين فرع شركة مياه الشرب مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، وضمانا لجودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات إقليم القناة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، عن الانتهاء من أعمال أصلاح الكسر المفاجئ لخط طرد صرف صحي الجبلايات بمنطقة الأربعين أمام مساكن هيئة قناة السويس، بمحافظة السويس، مشيراً أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح نظرا لتعرض خط الطرد 800 GRPللكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى توقف محطة الجبلايات الرئيسية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وعمال، وتسخير كافة الإمكانات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع ، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة حتي تم الانتهاء من جميع الأعمال مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع خدمة مياه الشرب خلال فترة الإصلاح.