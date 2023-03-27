إقبال على منافذ السلع بأسعار مخفضة ضمن مباردة خير مزارعنا لأهالين فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المنافذ المتنقلة التابعة لمبادرة خير مزراعنا لأهالينا، تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



ولفت محافظ أسيوط إلى وجود خطة بالمحافظة لتوفير المنتجات والسلع الأساسية، ومحاربة جشع بعض التجار، من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض الثابتة والمتنقلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء وفى إطار مبادرات الحكومة لمحاربة غلاء الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من سلع غذائية أساسية.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدنى والأحزاب، والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة للمساهمة الحقيقة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المنافذ والشوادر لبيع السلع بأسعار مخفضة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عنهم فى ظل الظروف العالمية الحالية.



وأعلن المحافظ، عن تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات الأساسية واستمرار تنظيم المنافذ والمعارض المتنقلة والثابتة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية ومحاربة جشع بعض التجار وغلاء الأسعار.



من جهته أشار المهندس عارف محمد على مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بأسيوط إلى استكمال تنفيذ خطة المديرية فى تسيير المنافذ المتنقلة فى كافة المناطق والأنحاء بشكل دورى تم تسيير سيارات متنقلة بعد مناطق بحى شرق وغرب مدينة أسيوط ومنطقة الوليدية وشارع الثورة أمام ديوان عام المحافظة وذلك ضمن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا التى اطلقها وزير الزراعة وتحت اشراف رئيس الهئية العامة للاصلاح الزراعى وتوجيهات محافظ أسيوط وذلك مساهمة من الهئية لحل مشكلة السلع الغذائية ومنع جشع بعض التجار وتدبير السلع الغذائيه وخضار وفاكهة وبيض المائده وخلافه بأسعار مخفضهةتقل عن مثيلاتها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.



كان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.