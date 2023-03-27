إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكل بطريق كوم حمادة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة في البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تروسيكل وسيارة نصف نقل، على طريق أوسيم دائرة مركز كوم حمادة.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بكوم حمادة لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.