إصابة 4 مواطنين بطريق أسيوط الغربى فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب أربعة مواطنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، اليوم، ونقلوا إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، عند دوران جرزا، وانتقلت سيارات الشرطة، والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أربعة مواطنين في الحادث، نقلوا إلى مستشفى طامية المركزي، لتلقي العلاج.

وكان أصيب 3 مواطنين، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة- أسيوط الغربي الصحراوي، اليوم، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة/أسيوط الغربي الصحراوي، في اتجاه الفيوم الجديدة. وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة ثلاثة مواطنين، نقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.