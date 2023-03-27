أفضل 5 ألعاب رياضية لإنقاص الوزن وحرق الدهون.. منها كرة القدم

أفضل الرياضات لفقدان الوزن
1. السباحة
تعتبر السباحة من أفضل الرياضات لفقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية، السباحة تشجع نشاط الجسم بالكامل داخل المسبح ، مما يساعدك على حرق معظم السعرات الحرارية، قد لا تشعر بالدفء كما تشعر عادة عند ممارسة الرياضة لأنك تحت الماء.
وفقًا لدراسة في مجلة الطب الرياضي واللياقة البدنية ، فإن السباحة لمدة 45 دقيقة ، ثلاث مرات في الأسبوع ، ساعدت الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على إنقاص الوزن وتحسين تكوين أجسامهم إنها أيضًا الطريقة الأكثر فاعلية لشد جسمك بالكامل.
2. ركوب الدراجات
ركوب الدراجات هو أكثر أنواع الرياضات ملاءمةً لفقدان الوزن. إنها رياضة رائعة في الهواء الطلق تجعل التمرين أكثر متعة.
يعد ركوب الدراجات نوعًا من نشاط لعضلة القلب بدلاً من الجري ويمكن القيام به لفترة أطول بكثير.
3. كرة القدمكرة القدم هي لعبة تتطلب الكثير من الجري في حين أنه من المعروف أنه يقوي الجزء السفلي من جسمك ويقوي ساقيك ، فإنه يمكن أن يساعدك أيضًا على حرق السعرات الحرارية إنه يسرع عملية التمثيل الغذائي وركل الكرة بساقك أثناء اللعبة يعزز النشاط البدني وفقدان الوزن ويقوي العظام ، ويزيد من كثافة العظام، ويعزز التنسيق.
4. الملاكمة
الملاكمة تشجع جسمك على الحفاظ على صحته ولياقته. يمكن أن تحرق الملاكمة ما يصل إلى 800 سعر حراري كل ساعة ، وهو أمر مفيد إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.
إنه تمرين فعال للغاية يحافظ على حركة جسمك باستمرار ، وهو أمر رائع لفقدان الوزن. علاوة على ذلك ، فهو يعزز قوة العضلات ، ويحافظ على صحة القلب ، ويساعد في تخفيف التوتر.
5. الاسكواش
الاسكواش هي لعبة تركز بشدة على الحركة والقدرة على التحمل والسرعة تجري فيها أثناء ضرب الكرة خلال المباراة بأكملها سوف تستفيد كل من صحتك الجسدية والعقلية بشكل كبير من هذا وتساعد في إنقاص الوزن.
يقدم الاسكواش نظامًا رياضيًا صارمًا يمكن أن يساعدك على حرق الدهون وفقدان الوزن وتحسين صحتك. بالإضافة إلى ذلك ، هذه اللعبة ممتازة لزيادة الدورة الدموية والحفاظ على صحة العضلات والمفاصل هذا تمرين رائع للقلب يساعد على إطلاق الإندورفين المعروف بقدرته على تقليل التوتر.
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