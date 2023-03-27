اليوم السابع
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الإثنين، 27 مارس 2023 04:27 ص
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أبرز ما حدث فى 5 رمضان.. الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية

الإثنين، 27 مارس 2023 04:00 ص
أبرز ما حدث فى 5 رمضان.. الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية شهر رمضان
كتب لؤى على

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طوال شهر رمضان المبارك لعام 4144 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم الخامس من الشهر الكريم وقوع عدة أحداث هامة منها :
 
 
201 هـ - الخليفة العباسي عبد الله المأمون بن هارون الرشيد يبايع علي بن موسى الرضا بالإمامة العلوية.
 
1019 هـ - الشيخ المأمون يسلم العرائش لفيليب الثالث ملك إسبانيا.
 
1073 هـ - الدولة العثمانية تعلن الحربَ على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد 56 عاماً من معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.
 
1336 هـ - الجيش العثماني يحتل مدينة تبريز الإيرانية أثناء الحرب العالمية الأولى.
 
1342 هـ - وقوع معركة بئر الغبي بين المجاهدين الليبيين والقوات الإيطالية.
 
1367 هـ - وقوع مجزرة اللد، حيث قامت وحدة كوماندوز صهيونية بقيادة "موشيه ديان" بارتكاب مجزرة في مدينة الّلد بفلسطين، حيث اقتحمت المدينة وقت المساء تحت وابل من القذائف المدفعية. وكانت عملية "داني" -الاسم الرمزي الموحي بالبراءة- للهجوم على مدينتي اللد والرملة الواقعتين في منتصف الطريق بين يافا والقدس.
 
1373 هـ - حركة الفلاقة التونسية المقاومة تكثف عمليات مقاومتها للفرنسيين بعد هزيمة فرنسا في الهند الصينية.

حدث فى رمضان

ابرز ما حدث فى رمضان

حدث فى 5 رمضان

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