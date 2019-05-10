السعودية: أكثر من 6.3 مليون شخص أدوا العمرة الموسم الحالى

كتب- هاشم الفخرانى

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن أكثر من 6 ملايين و 318 ألف شخص أدوا العمرة الموسم الحالي (الذي بدأ في غرة محرم 1440)، حتى 4 رمضان الجاري، لافتة إلى أن عدد المعتمرين المتواجدين الآن داخل المملكة بلغ أكثر من 648 ألفا، منهم أكثر من 463 ألفا في مكة، و أكثر من 184 ألفا في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن احصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، تشير إلى أن أكثر الجنسيات قدوما كانت بالترتيب: باكستان، إندونيسيا، الهند، مصر، تركيا، الجزائر، اليمن، ماليزيا، العراق، والأردن.

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة.

ولفت المؤشر إلى صول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية أكثر من 5 ملايين و 639 ألفا، وعبر المنافذ البرية أكثر من 593 ألفا، وعبر المنافذ البحرية أكثر من 85 ألفا.