5 مشاكل صحية قد تسبب لك التعرق البارد.. منها انخفاض سكر الدم

ما هو التعرق البارد؟يحدث التعرق عند البشر عادةً لتبريد الجسم من خلال التبخر، ويحدث استجابةً للحرارة الزائدة أو المجهود.
ما الذي يسبب التعرق البارد؟لا يُعد التعرق البارد تشخيصًا طبيًا فعليًا، ولكنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية إليكم خمسة أسباب شائعة للتعرق البارد:
1. القلق
يمكن أن يكون التعرق البارد أحد أعراض اضطرابات القلق مثل نوبات الهلع والقلق الاجتماعي والقلق العام.
يتسبب القلق في استجابة الجسم" للقتال أو الهروب "، والتي تفرز هرمونات مثل الأدرينالين التي تزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم ، وتسبب التعرق.
2. انخفاض ضغط الدم أو الإغماء
الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي لبضع ثوان. وهذا ما يسمى بالإغماء ويسبقه غالبًا تعرق بارد.
يمكن أن يكون سبب انخفاض ضغط الدم هو الجفاف أو فقدان الدم أو مشاكل القلب أو الأدوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإغماء والتعرق البارد التماس العناية الطبية لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج.
3. نقص السكر في الدم
في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون أدوية أو يفوتون وجبات أو وجبات خفيفة ، قد تنخفض مستويات السكر في الدم إلى أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعرق أو حتى فقدان الوعي.
من المهم علاج نقص السكر في الدم على الفور عن طريق استهلاك مصدر سريع المفعول للسكر مثل عصير الفاكهة أو الحلوى أو أقراص الجلوكوز. يجب على مرضى السكري التحدث إلى الطبيب حول كيفية الوقاية من نقص السكر في الدم وإدارته.
4. السرطاناتيمكن أن تسبب أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان العظام ، التعرق البارد ، والذي يحدث غالبًا في الليل.
5. النوبة القلبية والذبحة الصدرية
يمكن أن يكون ألم الصدر المصحوب بالتعرق الغزير وضيق التنفس علامات على نوبة قلبية أو ذبحة صدرية (نوع من ألم الصدر). هذه حالة طبية طارئة ، ويجب نقل المريض إلى غرفة الطوارئ بالمستشفى على الفور.
في بعض الحالات ، يمكن أن تحدث النوبة القلبية دون ألم في الصدر وتتظاهر بالتعرق البارد كأعراض أولية من الأفضل التماس العناية الطبية إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.
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