5 مشاكل صحية قد تسبب لك التعرق البارد.. منها انخفاض سكر الدم

كتبت فاطمة خليل

ما هو التعرق البارد؟ يحدث التعرق عند البشر عادةً لتبريد الجسم من خلال التبخر، ويحدث استجابةً للحرارة الزائدة أو المجهود. هل سبق لك أن تعرضت للتعرق المفاجئ دون أي سبب واضح أو مجهود بدني؟ قد يحدث هذا بسبب التعرق البارد ، قد لا يبدو التعرق البارد خطيرًا ، لكن يمكن أن يسبب الألم ويمكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لبعض المشكلات الصحية الأساسية، ويمكن أن يساعد فهم الأسباب المحتملة للتعرق البارد الأفراد في تحديد ومعالجة أي مشكلات صحية أساسية والسعي للحصول على الرعاية الطبية المناسبة عند الضرورة، في هذا التقرير نتعرف على مشاكل صحية قد تسبب لك التعرق البارد، بحسب موقع "Health".يحدث التعرق عند البشر عادةً لتبريد الجسم من خلال التبخر، ويحدث استجابةً للحرارة الزائدة أو المجهود.

ما الذي يسبب التعرق البارد؟ لا يُعد التعرق البارد تشخيصًا طبيًا فعليًا، ولكنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية إليكم خمسة أسباب شائعة للتعرق البارد: 1. القلق في المقابل ، يشير مصطلح "العرق البارد" إلى التعرق المفاجئ لكامل الجسم الذي لا ينبع من الحرارة أو المجهود. "التعرق البارد هو علامة على إجهاد مفاجئ كبير ، يمكن أن يكون جسديًا أو نفسيًا أو مزيجًا من الاثنين معًا. عادة ما يؤدي تنشيط استجابة القتال أو الهروب (الإجهاد) إلى التعرق البارد.لا يُعد التعرق البارد تشخيصًا طبيًا فعليًا، ولكنه يمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الحالات الصحية إليكم خمسة أسباب شائعة للتعرق البارد: يمكن أن يكون التعرق البارد أحد أعراض اضطرابات القلق مثل نوبات الهلع والقلق الاجتماعي والقلق العام. يتسبب القلق في استجابة الجسم" للقتال أو الهروب "، والتي تفرز هرمونات مثل الأدرينالين التي تزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم ، وتسبب التعرق.

2. انخفاض ضغط الدم أو الإغماء غالبًا ما يصاحب التعرق البارد الناتج عن القلق أعراض أخرى مثل الارتعاش والدوخة وضيق التنفس. الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي لبضع ثوان. وهذا ما يسمى بالإغماء ويسبقه غالبًا تعرق بارد. يمكن أن يكون سبب انخفاض ضغط الدم هو الجفاف أو فقدان الدم أو مشاكل القلب أو الأدوية. يجب على الأشخاص الذين يعانون من الإغماء والتعرق البارد التماس العناية الطبية لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج. 3. نقص السكر في الدم في الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتناولون أدوية أو يفوتون وجبات أو وجبات خفيفة ، قد تنخفض مستويات السكر في الدم إلى أقل من 70 مجم / ديسيلتر ، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعرق أو حتى فقدان الوعي. من المهم علاج نقص السكر في الدم على الفور عن طريق استهلاك مصدر سريع المفعول للسكر مثل عصير الفاكهة أو الحلوى أو أقراص الجلوكوز. يجب على مرضى السكري التحدث إلى الطبيب حول كيفية الوقاية من نقص السكر في الدم وإدارته.

4. السرطانات يمكن أن تسبب أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم وسرطان العظام ، التعرق البارد ، والذي يحدث غالبًا في الليل.