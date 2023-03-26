2100 وجبة إفطار يوميا بسوهاج لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

سوهاج عمرو خلف

ينظم التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فعاليات موائد "فرحة رمضان"، بعدد من مراكز محافظة سوهاج بإجمالي 2100 وجبة إفطار يوميا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتوجيهات القيادة السياسية بدعم العمل الأهلي التنموي، ورفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل أي معوقات لخروج الموائد بالشكل اللائق.

يذكر أن موائد "فرحة رمضان" تتضمن عدد من الفعاليات منها (توعية – إفطار – حفل – مسابقات ذات هدايا قيمة)، وذلك داخل خيمة مجهزة بكل مركز من المراكز المستهدفة، حيث يتم تقديم 600 وجبة يوميا بمركز سوهاج، و250 وجبة بكل من "البلينا، والمراغة، وقرية فزارة بالمراغة، وقرية نزلة عمارة بطهطا، وجرجا، ودار السلام"، على أن يتم توصيل الوجبات إلى المنازل لأصحاب الهمم، وكبار السن".