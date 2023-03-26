وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد المستشفيات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية، لمتابعة سير العمل وانتظامه، والتأكيد على أهمية تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني بالمديرية.

وتفقدت وكيل الوزارة، مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، وتابعت سير العمل بالمعمل المشترك ومعامل السموم والمخدرات واللحوم والأسماك والأغذية والألبان، ومعمل المياه وملوثات البيئة، كما تفقدت قسم الأورام وأمراض الدم، والرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وقسم النساء والطوارئ بالمستشفى، ومعالجة السلبيات على رأس العمل، مشيدة بدور الأطقم الطبية والصحية والخدمية، مقدمة لهم الشكر والثناء على مجهوداتهم في تذليل العقبات على متلقى الخدمة الصحية بكفر الشيخ.

وتفقدت وكيل الوزارة وحدة سيدي طلحة، للتأكد من وجود جميع الأطقم الطبية والصحية والمرور على دفتر الحضور والانصراف، وتحويل المقصرين إلى الشؤون القانونية، وتفقدت الإدارة الصحية بكفر الشيخ، وتفقد العمل بها، والمرور على سجلات الحضور والانصراف، ومدى انضباط الأطقم الصحية، ورؤساء الأقسام، ومعالجة السلبيات على أرض الواقع.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أهمية متابعة المبادرات الرئاسية للمقبلين على الزواج ومبادرة الكشف على فيروس «C» وضعاف السمع وكبار السن، وأهمية دور مديري الأقسام في متابعة العمل والتردد على الوحدات التابعة للإدارة الصحية بكفر الشيخ، كما حّثت العاملين على أهمية الدور الذي يُقدمونه لإرضاء المواطنين بكفر الشيخ، وحصولهم على خدمة طبية متكاملة.