"وكيل تعليم دمياط" يعلن نتيجة مسابقة المكتبات النموذجية

دمياط معتز الشربينى

أعلن المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط ، اليوم الأحد نتيجة مسابقة المكتبات النموذجية علي مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2023

وأسفرت المسابقة عن فوز كلا من :

مدرسة المنار مودرن سكول الخاصة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية عن المرحلة الإبتدائية

فوز مدرسة محمد محمد العيوطي بإدارة فارسكور التعليمية عن المرحلة الإعدادية

فوز مدرسة عمر بن عبدالعزيز بإدارة دمياط الجديدة التعليمية عن المرحلة الثانوية

وهنأ "وكيل الوزارة" المدارس الفائزة، معربا عن إمتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية و محمد عمر موجه أول المكتبات بالمديرية متمنيا دوام التقدم والتوفيق.