وكيل أوقاف كفر الشيخ: لا صحة لغلق مسجد المحطة بقرية الكراكات

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنه لا صحة لغلق مسجد المحطة بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، كما جرى تداوله عبر أحد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك، مؤكدًا بأن مصور مقطع الفيديو قام بتصوير وتداول هذا الفيديو في غير مواعيد الصلاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنه عقب نشر هذا الفيديو قام بالتواصل مع إدارة أوقاف بيلا للوقوف علي حقيقة الأمر وبالفحص المبدئي من قبل الإدارة تبين أن المسجد مقام علي محطة السكة الحديد بقرية الكراكات وتقام فيه جميع الصلوات ويقوم المفتشين بمتابعة هذا المسجد كغيره من المساجد المجاورة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن هذا المسجد به عامل واحد فقط يقوم بفتح المسجد عند الصلاة وعقب انتهاء الصلاة ينتظر لدقائق ويتأكد من أنه لا يوجد أحد في المسجد ثم يقوم بغلق المسجد وهذا ما يحدث في كل صلاة، من الصلوات الخمس، مؤكدًا أن هناك نظام متبع في المساجد حسب عدد العاملين فيها فالمسجد الذي به عامل واحد يغلق بعد كل صلاة بخلاف المساجد التي بها عاملين وثلاث.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، بأن هناك 4 مساجد قريبة من هذا المسجد بهم أكثر من عامل يتم فتحهم لإستقبال المواطنين علي مدار اليوم أحدهم يفصله عن المسجد المشار إليه شريط السكة الحديد فقط.

وناشد يونس المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة وعدم الترويج للشائعات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإثارة البلبلة والشائعات.