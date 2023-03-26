بيع 123 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام بإدارات الأوقاف فى الأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية فى بيع 123 صك ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 123 صكاً للمواطنين فى إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه أعلنت المديرية منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها عدد 11 منفذ، حيث تم بإدارة أوقاف الزينية بيع عدد 33 صك بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وبإدارة أوقاف أصفون بيع عدد 30 صك بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وبإدارة أوقاف النمسا تم بيع 25 صك بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلى، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع عدد 25 صك بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وإدارة أوقاف بندر الاقصر بيع 7 صكوك بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا 3 صكوك بقيادة الشيخ حسن الأمير، وعليه يبلغ عدد الصكوك التى تم بيعها بالمديرية 123 صك حتى تاريخه.