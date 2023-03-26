ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

ينشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى حادث طريق أسيوط الغربى بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالركاب قرب كمين الطيور، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفلًا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتبينّ أن جميع المصابين من مراكز مختلفة بمحافظة المنيا، وكانوا فى طريق عودتهم إلى عملهم بمحافظة القاهرة، بعد انتهاء أجازتهم التى قضوها رفقة أسرهم فى أول أيام شهر الصوم، وأسفر الحادث عن إصابة كل من، مصطفى مناسير، 21 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا، وشعبان حسين محمد، 60 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا، محمد شعبان حسين حمدى، 20 سنة، ومقيم العدوة بمحافظة المنيا، مصاب باشتباه كسر بالفك، أحمد صالح خليفة معتمد، 30 سنة، ومقيم بنى مزار، مصاب بجرح بجرح فى الرأس طوله 5 سم، وجرح فى الوجه طوله 2سم، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، سعدية صالح خليفة، 45 سنة، بنى مزار، مصاب بجرح فى الوجه طوله 3 سم، عبد الله خالد عبد السلام، 7 سنوات، ومقيم بنى مزار، مصاب بكدمات متفرقة فى الجسم، أحمد نادى جمال أحمد، 33 سنة، ومقيم العدوة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، واشتباه كسر بالساعد الأيسر، واشتباه كسر فى الضلوع، واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد عبد الموجود عبد النبى محمد، 22 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أكرم رأفت محمد عبد العليم، ومقيم المنيا، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، كريم السيد مهيلى، 45 سنة، ومقيم بنى مزار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورفض نقله بالإسعاف للمستشفى، حيث تم إسعافه وتركه فى مكان الحادث.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم، حيث يخضعون للفحوصات الطبية وتشخيص الإصابات، وتقديم الرعاية التى يحتاجون إليها.