إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، اتجاه القاهرة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وفقد قدرته على التحكم فيها فانقلبت، وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، الذين كانوا فى طريق عودتهم من محافظة المنيا إلى محل عملهم بالقاهرة بعد انتهاء أجازتهم فى أول أيام رمضان.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربى، ووجود عدد من المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان انقلاب سيارة ربع نقل، وتبينّ وقوع الحادث قبل كمين الطيور، بنحو 10 كيلو، قرب قرية قصر الباسل، اتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى، وإيداعهم فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليهم، وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق.