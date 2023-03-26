ميناء الإسكندرية يشهد شحن وتفريغ 37 سفينة محملة بسلع استراتيجية فى 48 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة بالهيئة العامة ل ميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 61 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 37 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3210 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 284 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.