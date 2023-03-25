استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ونشاط فى حركة تداول البضائع رغم سوء الطقس

ووجه اللواء نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة ، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

جدير بالذكر أن الإسكندرية تمر بما يسمى منخفض البحر المتوسط الذي سبب ارتفاع الأمواج التي تصل إلى 6 أمتار اليوم ويسبب صعوبات في حركتي الصيد والملاحة.