مصطلحات أمنية.. تعرف يعنى إيه التخشيبة فى أقسام الشرطة

كتب أحمد إسماعيل

يردد الكثير من الأشخاص بعض الألفاظ والعبارات التى تستخدم بالمؤسسات الأمنية دون أن يعلموا معناها.

ويستعرض اليوم السابع من خلال سلسلة حلقات مصطلحات أمنية بعض الألفاظ الأمنية المتداولة، ومنها لفظ "التخشيبة " فى أقسام الشرطة.

التخشيبة هى لفظ دراج أطلق على أماكن احتجاز المتهمين والمشتبه فيهم خلال فترة الاستجواب والتحقيقات، وجاء لفظ "التخشيبة" نظرا لكون غرفة الحجز وأرضيته كانت تصنع من الخشب فى الماضى، حتى يستطيع المتهم أو المشتبه فيه أن يستخدمها للنوم والجلوس دون أن يتعرض للأذى طول فترة التحقيق.

التخشيبة تكون فى المراكز والأقسام الشرطية فقط ولا تكون مراكز الإصلاح والتأهيل ويكون مدة الحجز بها مدة أقل من 24 ساعة.

عكس التخشيبة في الأقسام الزنزانة فإذا كانت التخشيبة مخصصة للمشتبه بهم والذين قيد التحقيق ومدد الحبس بها لا تتجاوز الـ24 ساعة، فالزنزانة تكون مكان مخصص لسجن الأشخاص الصادر بحقهم أحكام من القضاء بمدد طويلة تتجاوز السنوات.