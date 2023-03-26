مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق الأول، نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكى جيب شروكى ووجود متوفين ومصابين، تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة بوقوع مصادمة بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى بجهنة نتج عن الحادث إصابة ماريو . م . س 17سنة يقيم بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، بكسر بالقدمين وسحجات بالجسم، وإصابة السيد . ع . ح 54 سنة ويقيم بناحية قرية الروافع دائرة مركز سوهاج بإشتباه كسر بالعمود الفقري مع كسر بالقدم اليسري.

كما نتج عن الحادث وفاة ساويرس . م . س 28 سنة ويقيم بناحية قرية بيت علام دائرة مركز جرجا، ووفاة جرجس .ف . ب 47 سنة ويقيم بناحية قرية الخرجة دائرة مركز البلينا، ووفاة محمد . ع . ا . ع 20 سنة، ويقيم بناحية منطقة الجوازات تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مستشفى طهطا العام عقب الدفع بــ 4 سيارات إسعاف تم أخطار قوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق لإجراء شئونها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.