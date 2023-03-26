مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث على طريق أسيوط القاهرة الغربى نطاق محافظة الفيوم ، إثر تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى .

وعلى الفور دفع هيئة الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 3 جثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، و10 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.