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الأحد، 26 مارس 2023 10:23 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى

الأحد، 26 مارس 2023 09:47 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى اسعاف - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقى 3 مصرعهم وأصيب 10 آخرين فى تصادم ميكروباص مع جرار زراعى بطريق أسيوط الغربى القاهرة نطاق محافظة الفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، والمتوفين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث على طريق أسيوط القاهرة الغربى نطاق محافظة الفيوم ، إثر تصادم سيارة ميكروباص بجرار زراعى .
 
وعلى الفور دفع هيئة الإسعاف بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 3 جثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، و10 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

 


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