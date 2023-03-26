قطع مياه الشرب عن 7 قرى وتوابعها بالفيوم.. اعرف أماكن وموعد الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها اليوم الأحد، انقطاع مياه الشرب عن 7 قرى وتوابعها، لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الثامنة صباح غدا الاثنين، وحتى الرابعة عصرًا، وذلك بسبب أعمال الصيانة في خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع على بحر الغرق/ عزبة الجندي بمركز إطسا.

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيانها الأماكن المتأثرة بالانقطاع، وسبب انقطاع مياه الشرب، وموعد عودة أماكن انقطاع المياه. وشملت قائمة أماكن انقطاع المياه بمحافظة الفيوم، غدًا الاثنين، المناطق الآتية وجميعها بمركز إطسا: قصر الباسل، تطون، الغرق قبلي، الغرق بحري وتوابعها، الحجر وتوابعها، عزبة قلمشاه وتوابعها، منشأة عبد المجيد وتوابعها.

وأوضحت الشركة، أنّ سبب انقطاع المياه بسبب قيام الشركة ببعض أعمال الصيانة في خط مياه الشرب قطر 1000 مم الواقع على بحر الغرق/ عزبة الجندي بمركز إطسا. وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسكان تلك القرى والعزب والنجوع، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه لتكفيهم أثناء فترة الانقطاع، حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة، وضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع تدريجيًا.

وكشفت الشركة، في بيانها، أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه، موضحةً أنّه سيتم توجيه سيارات المياه إلى المناطق التي تطلبها.

ويمكن للمواطنين طلب سيارة المياه، أو الشكاوى والاقتراحات من خلال رقم شركة مياه الشرب بالفيوم، وذلك عبر أي من الأرقام الآتية: الإتصال على أرقام: 01208288854/01208288834، واتس آب: 01275358538 ، الخط الساخن: 125.